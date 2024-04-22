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Engelli komşusunun burnunu kırıp, sıcak su ile yakan şüpheli serbest

AMASYA'da tartıştığı komşusu Niyazi Gedik'e yumruk atarak burnunu kırıp, üzerine sıcak su döküp yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet Ü, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 18:45, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 18:47
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Engelli komşusunun burnunu kırıp, sıcak su ile yakan şüpheli serbest

İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde cumartesi günü bir apartmanda komşu olan yüzde 45 bedensel engelli Niyazi Gedik ile eşi Çiğdem Gedik ve üst katta oturan Mehmet ve Esra Ü. çifti arasında gürültü ve balkona asılan çamaşırların üzerlerine su dökülmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Apartman önündeki kavgada Mehmet Ü., komşusu Niyazi Gedik'e yumruk atarak burnunu kırdı. Mehmet Ü. ardından apartmanın önündeki Niyazi ve Çiğdem Gedik çiftinin üzerine semaverdeki sıcak suyu döktü. Gedik çiftinin vücudunda yanıklar oluştu.

Apartmanda oturanların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gedik çifti ambulansla, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Ü. ise polis tarafından gözaltına alındı. Mehmet Ü. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı

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