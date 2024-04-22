İzmir'deki cinayette baba ve iki oğlu tutuklandı

Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketinde hazırlıklar tamam
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketinde hazırlıklar tamam
250.000 TL KOBİ Kredisi!
250.000 TL KOBİ Kredisi!
Sponsorlu İçerik
'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama
'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama
IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor
IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor
İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama
İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama
GENÇ'lerin rüzgarı dolu dizgin ilerliyor
GENÇ'lerin rüzgarı dolu dizgin ilerliyor
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Mahmut Arslan'dan belediye başkanlarına çağrı: İşçiyle uğraşmayın
Mahmut Arslan'dan belediye başkanlarına çağrı: İşçiyle uğraşmayın
Küflü çikolatayla gündeme gelen markanın CEO'su istifa etti
Küflü çikolatayla gündeme gelen markanın CEO'su istifa etti
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
23 Nisan nedeniyle yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
23 Nisan nedeniyle yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
Danıştay Başkanlığı seçimi 24 Nisan'da yapılacak
Danıştay Başkanlığı seçimi 24 Nisan'da yapılacak
'Ücretsiz doğal gaz için 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yapıldı'
'Ücretsiz doğal gaz için 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yapıldı'
Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e: Skandalların asıl sorumlusu
Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e: Skandalların asıl sorumlusu
Yazlığını kiraya verenler dikkat: 600 bin lira ceza
Yazlığını kiraya verenler dikkat: 600 bin lira ceza
Kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 arttı
Kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 arttı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'yerel halk' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'yerel halk' açıklaması
3 bakan haricinde hiçbir bakanın yeri garanti değil
3 bakan haricinde hiçbir bakanın yeri garanti değil
Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor: Asgari ücret ve emekli maaşı masada
Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor: Asgari ücret ve emekli maaşı masada
Bakan Özhaseki: Anadolu coğrafyasını talan ettik!
Bakan Özhaseki: Anadolu coğrafyasını talan ettik!
3 kurum toplamda 663 personel almak için ilana çıktı
3 kurum toplamda 663 personel almak için ilana çıktı
Kamuda tasarrufun yol haritası
Kamuda tasarrufun yol haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gitti
Yabancı girişi artacak TL değer kazanacak
Yabancı girişi artacak TL değer kazanacak
Uçuruma devrilip yanan minibüsteki 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Uçuruma devrilip yanan minibüsteki 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
FETÖ'nün orduya sızdırdığı Kurmay Albay'dan bomba itiraflar
FETÖ'nün orduya sızdırdığı Kurmay Albay'dan bomba itiraflar
Fahiş fiyata yaptırım Meclis'e geliyor
Fahiş fiyata yaptırım Meclis'e geliyor
Türkiye'de en çok satan telefonlar belli oldu
Türkiye'de en çok satan telefonlar belli oldu
Elektrik direğine çarpan panelvandaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Elektrik direğine çarpan panelvandaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
MEB'den nakil işlemlerinde yeni adım
MEB'den nakil işlemlerinde yeni adım
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İzmir'deki cinayette baba ve iki oğlu tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 çocuk babası şahsın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 5'i adli kontrolle salınırken, baba ve iki oğlu tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 19:57, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 19:58
Yazdır
İzmir'deki cinayette baba ve iki oğlu tutuklandı

Olay, 18 Nisan günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. Kadriye Mahallesi'nde K.E. (51), oğulları E.E. (33) ve A.E. (30) ile husumetli oldukları Halil Kızıltepe (35) arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Kızıltepe, tabancayla açılan ateş sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince durumu ağır olan Kızıltepe, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kavgayı gören iki ailenin yakınları arasında çıkan arbedeye müdahale için çevik kuvvet polisleri olay yerine sevk edildi. Polisler baba K.E.'yi gözaltına alırken, olay sonrası kaçan oğulları E.E. ve A.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Hastanede kalbi üç kez duran ve doktorların müdahalesiyle tekrar hayata döndürülen 3 çocuk babası Halil Kızıltepe, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Baba ve iki oğlu tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, baba K.E.'nin ardından oğulları E.E. ve A. E.'nin yanı sıra olaya karıştıkları tespit edilen E.E. (16), M.Ü. (53), E.T. (41), S.I. (34), ve M.D.'yi (47) kent merkezi ve Menderes ile Menemen ilçelerinde düzenlenen operasyonlar ile yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlen şüphelilerden baba K.E. ile oğulları E.E. ve A.E., tutuklanırken, diğer 5 şüpheli ise adli kontrolle salıverildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber