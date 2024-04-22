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Arda Güler, takım arkadaşlarıyla mangal yaptı, halay çekti

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, takım arkadaşlarıyla birlikte mangal yakıp, keyif yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 20:18, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 21:18
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Milli futbolcu Arda Güler, dün gece kazanılan El Clasico zaferinin ardından evinde yakınları ile bir araya geldi. Real Madrid'den takım arkadaşları Brahim Diaz ve Valverde'nin de katıldığı organizasyonda Arda'nın ailesi ve dostları da yer aldı.

Genç oyuncu mangal yakarak, takım arkadaşlarına çiğ köfte ikram etti.

Daha sonra takım arkadaşlarıyla masa tenisi oynayan Arda, eğlenceli anlar yaşadı. Arda Güler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havuz başında çalınan türkü ile birlikte halay çektikleri anlar ise beğeni topladı. Arda, düzenlenen etkinliğe katılanlarla birlikte toplu çekilen fotoğrafı ise 'Aile' notuyla paylaştı.

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