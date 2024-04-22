Başkentte kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşılaşacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23.04.2024 günü saat 20.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Futbol Müsabakası ile ilgili olarak saat 15.30'dan itibaren; İhtiyaç olması halinde 1814. Cadde'nin Şapka Devrimi Caddesi ile 259. Sokak arasında kalan bölümü (Eryaman Stadyumu ile Referans Ankara Yerleşkesi arası) trafiğe kapatılacaktır" ifadelerine yer verdi.