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Trafik sigortasında zam hesabı değişti

Trafik sigortasına bu yılın ilk 4 ayında yüzde 30'un üzerinde zam geldi. Mayıs ayıyla birlikte zam hesabı değişti. Artık zam üst sınırı maliyet endeksine göre belirlenecek. Mayısta zam oranı yüzde 3 oldu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 22:40, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 22:43
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Trafik sigortasında zam hesabı değişti

Trafik sigortasında zam hesabı değişti.

7 yıldır trafik sigortasında prim artışlarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu belirliyor.

Zam için bir tavan fiyat belirleniyor ve poliçeler bu rakamın üzerinde satılamıyor.

Mayıs ayıyla birlikte bu uygulama değişecek.

Artış oranı yeni oluşturulan maliyet endeksine göre belirlenecek.

ÜST SINIR YÜZDE 3

Trafik sigortasına ocak-şubat aylarında yüzde 10, mart-nisan aylarında yüzde 5'er zam yapıldı.

Yeni uygulamayla mayıs ayı zam oranı üst sınırı yüzde 3.

Maliyet endeksini en fazla asgari ücret artışı etkiliyor.

Çünkü kazaların hasar ödemeleri mevcut asgari ücret düzeyine göre belirleniyor.

DAHA FAZLA ZAM TALEP EDİYORLAR

Asgari ücrete temmuzda zam yapılmazsa bu trafik sigortasında da fiyatın çok fazla artmayacağı anlamına geliyor.

Ancak sigorta şirketleri, maliyetlerinin daha yüksek olduğunu belirterek zammın daha fazla olmasını talep ediyor.

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