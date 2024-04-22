Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e çıktı

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbide karşılaşacağı haftanın müsabaka programı şu şekilde:

Ligde haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

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