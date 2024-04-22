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Depreme karşı yeniden yapılan okullarda 'çalışmalar ağır gidiyor' iddiası

İstanbul'da 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen merkez üssü Silivri olan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir çok okulun boşaltılmasına karar verilmişti. Mega kent İstanbul'da riskli bulunan okullarda depreme yönelik güçlendirme veya yıkılarak yeniden yapım çalışması başlatılırken, vatandaşlar çalışmaların ağır gittiğini, sürecin kendileri ve çocukları için zor olduğunu belirterek, okulların bir an evvel bitirilmesini istedi. Çalışmaların ağır gittiği iddia edilen okullardan biri havadan görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 23:57, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 23:59
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Depreme karşı yeniden yapılan okullarda 'çalışmalar ağır gidiyor' iddiası

Deprem ülkesi olan Türkiye'de aralıklarla irili ufaklı depremler gerçekleşirken, İstanbul'da ise beklenen büyük deprem vatandaşları tedirgin ediyor. Uzmanlar mega kent İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirtirken, 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki Silivri depreminin ardından bir çok okul boşaltılmış, kimi okulların güçlendirmesine, kimi okulların ise yıkılarak yeniden yapımına karar verilmişti. İstanbul Valiliği, 20 Şubat 2023 Pazartesi itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumunun tahliye edileceğini duyurmuş, Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu okullardaki öğrencilerin depreme karşı güvenli okullara nakledileceği belirtilmişti. İstanbul Valiliği ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen çalışmaya göre İstanbul'daki okulların depreme karşı yapım ve güçlendirme çalışmalarına dair son durum raporu açıklanmış, yaklaşık 2 ay önce yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki okulların 1428'i riskli bulunurken, 148 okul ise boşaltılmıştı. Boşaltılan 148 okulda yeniden yapım ve güçlendirme çalışmalarının ağır aksak gitmesi velileri çileden çıkardı. Bu süre zarfında başka okullara sığınan 148 okulun öğrencileri adeta çile çekiyor. Öğrenci velileri ise çalışmaların ağır aksak gittiğini iddia ediyor.

Okullardaki çalışmaların ağır gittiği iddia edildi

İstanbul Valiliği ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen çalışmaya göre İstanbul'daki okulların depreme karşı yapım ve güçlendirme çalışmalarına dair son durum daha önce açıklanmıştı. Bu rapora göre İstanbul'daki okulların 1428'i riskli bulunurken, 148 okul boşaltıldı. 481 okul yıkılıp yeniden yapılırken, 799'u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi. 148 okulda ise çalışmalar halen devam ediyor. Eyüpsultan, Sultangazi ve Bayrampaşa'da yıkılarak yeniden yapılan bazı okullardaki çalışmalar, kamerayla görüntülendi. Vatandaşlar okullardaki çalışmaların ağır gittiğini, sürecin kendileri ve çocukları için zor olduğunu iddia etti.

"Çocuklarımız var, bir an önce bitmesini istiyoruz"

Gökhan Karadeniz, "Burası yıkılmadan önce Şehit Öğretmenler Okulu vardı. Burası çok dayanıksızdı. Veliler buranın yıkılmasını istedi. Vali, muhtar devreye girdi, belediye başkanları da devreye girdikten sonra buranın yıkımı kararı verildi. 2 sene önce buranın yıkımına başlandı. Şu anda yapımı devam ediyor. Temelin atılmasını gördük, sağlam bir temel atıldı. Güzel bir bitim bekliyoruz, başka diyecek bir kelime bulamıyorum. Çocuklarımız var, bir an önce bitmesini istiyoruz" dedi.

"Süreç bizim için uzun sürdü, inşaat çalışmamız çok ağır gidiyor"

Çiğdem Erdinç isim vatandaş ise, "Çocuğum Beşinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar Serdar Aksu İlkokuluna gitti. Bu sene çok zorluklar çektik. Çocukları ilkokula giden başka arkadaşlarımın da çocukları var onlar başka okulda. Her birimiz bir yere dağıldık. Süreç bizim için uzun sürdü. İnşaat çalışmamız çok ağır gidiyor. Olmuyor yani. Benim çocuğum sabah erken saatte gidiyor. Baya okul uzak mesafede. Çalışmalar çok ağır gidiyor. Bir an evvel bitmesini istiyoruz"

"Okul bu yıl da yetişmeyecek gibi"

Uzun süredir devam eden okul inşaatı hakkında konuşan Bayram Tunç "Bu okul 2 yıldır inşaat halinde devam ediyor. Geçen yıl Eylül ayında açılması lazımdı. Okul bu yıl da yetişmeyecek gibi. Çocukların her biri başka okula gidiyor. Biran önce bitse de öğrenciler yerine kavuşsa. Buradaki bütün esnaflar okula bağlı çalışıyor. Bizde zarardayız. Biran önce bitirilirse daha iyi olur ama bu sene zor" dedi.

"Burada inşaat olduğu için çocukları okula getirip götürürken zorlanıyorum"

İnşaatın sokakta trafiğe sebep olduğunu dile getiren Rahşan Koç "Burada inşaat olduğu için çocukları okula getirip götürürken zorlanıyorum. Trafik sorunu çözülse çok daha rahat edeceğiz. İnşaat yakında bitince biraz daha rahata kavuşuruz. Görünüşe göre eğitim bu dönemde başlamaz diye düşünüyorum. Bu okulun öğrencileri başka okullarda öğrenim görüyor. Biran önce bitsin ki şu trafik de rahatlar. Diğer kaldırımdan geçemiyoruz. Burada da yeni bir inşaat başlayacak. Çocukları okula getirip götürmek sorun oluyor. Çünkü sabah ve öğlen burası çok kalabalık oluyor" şeklinde konuştu.

"Kepçe falan hiç bir çalışma yok"

Çalışma yapılmadığını söyleyen Cemal Erman, "Buradaki okul inşaatını depreme dayanıklı değil diye yıktılar. Yaklaşık 2 ay oldu yıkalı şuan okul çalışmaları hafriyat aldılar sürekli biz toz yutuyoruz açıkçası. Mahalle sakinleri olarak biz rahatsızız bu konuda. Cuma günü 9 günlük tatile çıktık ben tatilden geldim bu tarihe kadar hiç bir kazma vuran işçi çalışmıyor. Kepçe falan hiç bir çalışma yok. İnşaat durmuş halde yani şuan. Vatandaş olarak, halk olarak ve esnaf arkadaşlarımız, yanımızda okul var öğrenciler falan sürekli toz yutuyoruz" dedi.

"Aşağı yukarı 5 ile 6 aydır çalışma adı altında hiçbir şey yapılmıyor"

Çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyleyen Zeki Kardeş isimli vatandaş, "Arkada gördüğünüz boş arazi okuldu burası. Okulu komple boşalttılar yıkacağız diye burayı da depreme dayanıksız diye kaldırdılar. Başka okula verdiler öğrencileri taşımalı eğitim ile sonra güçlendirme yaptılar. Öğrenciler 1 sene sonra buraya geri geldi. Akabinde de şu görmüş olduğunuz arazi büyük bir çukur. Aşağı yukarı 5 ile 6 aydır çalışma adı altında hiçbir şey yapılmıyor burada. Daha yüzde 1'lik çalışma yapılmamış burada. Sadece yaptıkları bu toz, toprak ve pislik. Hafriyat kamyonları çıkıyor burada ve burada kardan çok zarar var şuanda. Yani buradan biz çok şikayetçiyi. Buranın biran önce yapılması ve hızlandırılması lazım. Yeni eğitim öğretim yılına yetişmesi lazım. Bizim devletten talebimiz, beklentimiz, ricamız budur" diye konuştu.

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