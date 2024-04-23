23 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Çalışma Meclisi 5 yıl aradan sonra toplanıyor
Çalışma Meclisi 5 yıl aradan sonra toplanıyor
Trafik sigortasında zam hesabı değişti
Trafik sigortasında zam hesabı değişti
Başkentte kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketinde hazırlıklar tamam
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketinde hazırlıklar tamam
'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama
'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama
IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor
IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor
İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama
İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama
GENÇ'lerin rüzgarı dolu dizgin ilerliyor
GENÇ'lerin rüzgarı dolu dizgin ilerliyor
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Mahmut Arslan'dan belediye başkanlarına çağrı: İşçiyle uğraşmayın
Mahmut Arslan'dan belediye başkanlarına çağrı: İşçiyle uğraşmayın
Küflü çikolatayla gündeme gelen markanın CEO'su istifa etti
Küflü çikolatayla gündeme gelen markanın CEO'su istifa etti
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
23 Nisan nedeniyle yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
23 Nisan nedeniyle yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
Danıştay Başkanlığı seçimi 24 Nisan'da yapılacak
Danıştay Başkanlığı seçimi 24 Nisan'da yapılacak
'Ücretsiz doğal gaz için 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yapıldı'
'Ücretsiz doğal gaz için 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yapıldı'
Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e: Skandalların asıl sorumlusu
Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e: Skandalların asıl sorumlusu
Yazlığını kiraya verenler dikkat: 600 bin lira ceza
Yazlığını kiraya verenler dikkat: 600 bin lira ceza
Kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 arttı
Kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 arttı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'yerel halk' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'yerel halk' açıklaması
3 bakan haricinde hiçbir bakanın yeri garanti değil
3 bakan haricinde hiçbir bakanın yeri garanti değil
Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor: Asgari ücret ve emekli maaşı masada
Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor: Asgari ücret ve emekli maaşı masada
Bakan Özhaseki: Anadolu coğrafyasını talan ettik!
Bakan Özhaseki: Anadolu coğrafyasını talan ettik!
3 kurum toplamda 663 personel almak için ilana çıktı
3 kurum toplamda 663 personel almak için ilana çıktı
Kamuda tasarrufun yol haritası
Kamuda tasarrufun yol haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gitti
Yabancı girişi artacak TL değer kazanacak
Yabancı girişi artacak TL değer kazanacak
Uçuruma devrilip yanan minibüsteki 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Uçuruma devrilip yanan minibüsteki 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
FETÖ'nün orduya sızdırdığı Kurmay Albay'dan bomba itiraflar
FETÖ'nün orduya sızdırdığı Kurmay Albay'dan bomba itiraflar
Fahiş fiyata yaptırım Meclis'e geliyor
Fahiş fiyata yaptırım Meclis'e geliyor
Türkiye'de en çok satan telefonlar belli oldu
Türkiye'de en çok satan telefonlar belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

23 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

23 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 00:02, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 00:04
Yazdır
23 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü kutlanıyor

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, Anıtkabir'de ve Birinci Meclis'te düzenlenecek törenlere katılacak.

TBMM Başkanlık makamını sembolik olarak çocuk başkana devredecek Kurtulmuş, Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek. TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumunu yönetecek Kurtulmuş, Meclis'te düzenlenecek resepsiyona ev sahipliği yapacak.

(Ankara/09.00/09.15/10.00/10.30/11.30/14.00/19.00)

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir ile Birinci Meclis'teki anma törenine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un kutlamaları kabul törenine, TBMM Genel Kurulu özel gündemli toplantıya ve TBMM Resepsiyonu'na iştirak edecek.

(Ankara/09.15/10.00/11.30/14.00/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret edecek; Milli Eğitim Bakanlığında temsili makam teslim töreni yapılacak.

(Ankara/08.00/08.50)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara'da "İstiklal Yolu - Mutlu Çocuk Yüzleri" sergisinin açılışını yapacak, Devlet Çoksesli Korosu Bayram Özel Konseri'ni izleyecek.

(Ankara/17.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, üçüncü gününde Fethiye-Marmaris etabıyla devam edilecek.

(Muğla)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final mücadelesi başlayacak; MKE Ankaragücü ilk maçta Beşiktaş'ı konuk edecek.

(Ankara/20.30)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber