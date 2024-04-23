Fahiş fiyata 'jet' ceza

Fahiş fiyat artışı yaparak fiyat istikrarsızlığına neden olanve büyük tepki çeken işletmelere ağır cezalar geliyor. Yeni düzenlemeyle bu işletmelere kesilen cezalar daha hızlı uygulanacak. Cezai müeyyide uygulanana kadar ek tedbirlerde alınarak, bu kurumlara yaptırımlara bulunulacak. Stokçuluk yapan işletmelere de yeni cezalar yolda.

STOKÇULUĞA AYRI CEZA

Ticaret Bakanlığı, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilmesi için AK Parti Meclis Grubu ile temasa geçti. Üzerinde çalışılan yeni düzenlemeye göre, fahiş fiyat artışına ve fiyat istikrarsızlığına neden olan stokçuluğun cezası yasada ayrı bir suç olarak ele alınacak. Stokçuluk yapan firmalara yönelik başlatılan inceleme ve soruşturmaların süresi kısalacak. Bu süre zarfında firmalara ihtiyaten yaptırımların uygulanması da gündemde.

İKİ YENİ DÜZENLEMEYE GİDİLECEK

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, fahiş fiyat artışı yapanlara uygulanacak cezalar hem Perakende Ticaret Kanunu'nda hem de Rekabet Kanunu'nda iki parça halinde düzenlenecek. Bu çerçevede, stokçuluğun cezası Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yeniden belirlenecek. Stokçuluk yaparak fiyat istikrarını bozan ve fahiş fiyata neden olan işletmelerin cezası fahiş fiyat artışına neden olan işletmelere uygulanan cezadan farklı olacak.

KADEMELİ TEDBİRLER

Rekabet Kurumu'nun inceleme başlattığı işletme ve kuruluşlarda inceleme süresi boyunca kademeli tedbir cezaları uygulanacak. Bu kapsamda, Rekabet Kurumu'nun Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a muhalefetten inceleme başlattığı işletme ve kurumlara yönelik inceleme süresinin kamuoyu vicdanını rahatlatacak şekilde kısaltılması sağlanacak. Ayrıca yasa değişikliği doğrultusunda, inceleme süresi boyunca kademeli tedbirler de uygulanacak.