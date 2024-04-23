Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 07:58, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 07:54
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22:26'da, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Kaş'a yaklaşık 91,25 kilometre mesafede olan depremin derinliği, 21,78 kilometre olarak ölçüldü.