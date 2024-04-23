Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Kaş'a yaklaşık 91,25 kilometre mesafede olan depremin derinliği, 21,78 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22:26'da, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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