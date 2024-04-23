Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arıza 27 saattir devam ediyor

Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
Erdoğan: İhtiyaç dışı tüm harcamaların önü kesilecek
Erdoğan: İhtiyaç dışı tüm harcamaların önü kesilecek
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Altında şok! 3 haftalık primin yarısı 3 günde gitti
Altında şok! 3 haftalık primin yarısı 3 günde gitti
Mehmet Şimşek: Yerel ifadem istismar edildi
Mehmet Şimşek: Yerel ifadem istismar edildi
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Kurtulmuş: Milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz
Kurtulmuş: Milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Dönüm noktası: Irak'la yeni başlangıç
Dönüm noktası: Irak'la yeni başlangıç
Milli iradenin simgesi TBMM 104 yıl önce açıldı
Milli iradenin simgesi TBMM 104 yıl önce açıldı
AK Parti'den sosyal medya uyarısı
AK Parti'den sosyal medya uyarısı
Çalışma Meclisi 5 yıl aradan sonra toplanıyor
Çalışma Meclisi 5 yıl aradan sonra toplanıyor
Trafik sigortasında zam hesabı değişti
Trafik sigortasında zam hesabı değişti
Başkentte kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketinde hazırlıklar tamam
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketinde hazırlıklar tamam
'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama
'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama
IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor
IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor
İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama
İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama
GENÇ'lerin rüzgarı dolu dizgin ilerliyor
GENÇ'lerin rüzgarı dolu dizgin ilerliyor
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Mahmut Arslan'dan belediye başkanlarına çağrı: İşçiyle uğraşmayın
Mahmut Arslan'dan belediye başkanlarına çağrı: İşçiyle uğraşmayın
Küflü çikolatayla gündeme gelen markanın CEO'su istifa etti
Küflü çikolatayla gündeme gelen markanın CEO'su istifa etti
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
23 Nisan nedeniyle yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
23 Nisan nedeniyle yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
Danıştay Başkanlığı seçimi 24 Nisan'da yapılacak
Danıştay Başkanlığı seçimi 24 Nisan'da yapılacak
'Ücretsiz doğal gaz için 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yapıldı'
'Ücretsiz doğal gaz için 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yapıldı'
Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e: Skandalların asıl sorumlusu
Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e: Skandalların asıl sorumlusu
Yazlığını kiraya verenler dikkat: 600 bin lira ceza
Yazlığını kiraya verenler dikkat: 600 bin lira ceza
Kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 arttı
Kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 arttı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yaşam

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arıza 27 saattir devam ediyor

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşık 27 saattir giderilemeyen arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 09:31, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 09:26
Yazdır
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arıza 27 saattir devam ediyor

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık devam ediyor.

Metro İstanbul'un dün "teknik arıza" olarak açıkladığı ve gece saatlerinde "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği problem nedeniyle seferler Atunizade istasyonunda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

Bugün de sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 20-25 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor.

Sefer aralıklarının yer aldığı bilgilendirici tabelaların bugün kapatıldığı gözlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.

Seferlerin gecikmeli olarak yapılması nedeniyle güvenlik görevlileri ile yolcular arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor.

Öte yandan, Altunizade-Üsküdar istasyonları arasında her iki yönde İETT otobüsleriyle ring seferleri düzenleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber