Malatya merkezli suç örgütü operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Malatya, Diyarbakır ve Antalya'da "Hazro Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Örgütün, Malatya, Adıyaman ve Bayburt'ta 5 bin 920 metre enerji ve nakil kablosu hırsızlığı suçunu işlediği tespit edildi.