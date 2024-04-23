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Motorine indirim geliyor

23-24 Nisan güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve motorine indirim ya da zam var mı? Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle akaryakıta indirim göründü. 25 Nisan Perşembe gününden itibaren motorinin litresi 1 lira 40 kuruş ucuzlayacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 09:59, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 09:58
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Motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

23 Nisan'ın resmi tatil olmasından dolayı fiyat değişimi gerçekleşmeyecek.

Fiyatlarda sert bir yükseliş olmadığı takdirde ise 25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş civarında indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 18 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43 lira 58 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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