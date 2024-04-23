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Türkiye genelinde artış: Yılın ilk kene vakası görüldü

Havaların ısınmasıyla birlikte Gümüşhane'den yılın ilk kene vakası geldi. Hasta tedavi altına alındı. Uzmanlar ise vakaların Türkiye genelinde arttığını belirterek haziran ve temmuz aylarına dikkat çekti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 10:56, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 11:25
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Doğu Karadeniz Bölgesinde havaların ısınmasıyla birlikte Gümüşhane'de kene vakaları görülmeye başlarken yılın ilk Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı vakası Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi KTÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı vakalarının havaların ısınmasıyla birlikte artmaya başladığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

"TÜRKİYE GENELİNDE ARTMAYA BAŞLADI"

KKKA nedeniyle bir kişinin hastanede tedavi altına alındığını kaydeden Yılmaz, "2002'den beri başımızın belası olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları havaların ısınmasıyla birlikte insanlarımızın da doğaya çıkmasıyla insanları ısırıp hastalık yapmaya başladı. Yeni başlayan vakalarımız var şu an yakmakta olan bir hastamız var. Gripten dolayı bir yoğunluğumuz vardı KKKA vakaları bize danışılıyor Gümüşhane'den daha çok hastalar. Gümüşhane'de hastanedeki arkadaşlarımıza takip edebilecekleri kadar takip etmeleri eğer durum sıkıntıya girerse bize göndermelerini istiyoruz. Trombositi çok düşen bir hastamızı bu şekilde aldık vakalar var Türkiye genelinde artmaya başladı." dedi.

BU AYLARA DİKKAT!

Kene vakalarının özellikle haziran ve temmuz aylarında yoğun olduğunu kaydeden Yılmaz, "Haziran-temmuz ayları vakaların en yoğun olan dönem. Bölgemiz açısından hastanelerdeki rakamlar 200-300'ü buluyor. Geçen sene bir hastamız KKKA nedeniyle vefat etti. Alınan mikrobun türüne sayısına bağlı olarak vücudun ona karşı vermiş olduğu cevaba bağlı olarak destek tedavisinin durumuna bağlı olarak tepkiler değişiyor, ölümler de olabiliyor." diye konuştu.

FINDIK ZAMANINDA VAKALAR ARTIYOR

Sahil bölgelerinde görülen kenelerin KKKA açısından bir tehlike oluşturmadığını kaydeden Yılmaz, "Özellikle fındık zamanı kenenin ısırdığı kişiler başvuruyor. Sahil bölgesindeki kenelerde KKKA beklenen bir durum değil. O keneler bunu taşımıyor. Kelkit Vadisi bölgemiz önemli. Kelkit Vadisi Çoruh'un geçtiği yerlerdeki bölgelerde çok tepeler değil ama daha aşağılarda bu tür keneler var. Karadeniz'deki kenelerin rengi siyahımsı oluyor, onlar bunu taşımıyor. Gümüşhane, Kelkit tarafındaki kenelerin kahverengimsi rengi mevcut onlar tehlikeli keneler oluyor. Korunma olarak ta, otlu bölgelere gittiğimiz zaman paçalarımızı çoraplarımızın içerisine koyalım. Eve geldiğimiz zaman da tüm vücudumuzu kene açısından kontrol edelim." şeklinde konuştu.

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