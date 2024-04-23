Altında şok! 3 haftalık primin yarısı 3 günde gitti

Geçen hafta cuma İsrail'in İran'a yaptığı misilleme ile birlikte 2417 dolara kadar yükselen ons altında sert hareketler gözlemleniyor. Jeopolitik risklerin o günden itibaren azalmasıyla birlikte ons altında ciddi düşüşler yaşanıyor. Fiyatlarda bugün 2300 doların altı test edildi. Serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı da bu süreçte 2534 TL ile rekor kırmıştı. Onsla beraber düşüşe geçen gram altın, bu sabah 2410 TL sınırına kadar çekildi.

ZİRVEDEN DÜŞÜŞ YÜZDE 5,5

Ons altın fiyatında 22 Mart-12 Nisan aralığındaki son yükseliş hareketi 2157 dolardan 2431 dolara kadar devam etti. Bu süreçte ons altındaki değer artışı %12,70 olarak gerçekleşti. Ardından başlayan kar satışları bugünkü işlemlerde 2295 dolara kadar sürdü. Sabah saatlerinde de fiyatlarda 2300 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Son durumda altın fiyatlarında zirve seviyeye göre yaşanan düşüş %5,5'i buldu. Sadece bu haftanın ilk iki işlem günündeki gerileme ise %3,7 olarak dikkat çekiyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

2157 dolardan 2431 dolara kadar gerçekleşen yükseliş sonrasında, teknik analizde önemli bir gösterge olarak kabul edilen FİBONACCİ düzeltme seviyeleri, hangi hedeflerin öne çıkabileceği konusunda da önemli ipuçları veriyor. Buna göre bugün test edilen 2295 dolar seviyesi, aynı zamanda 22 Mart-12 Nisan yükselişinin de FİBO 50,0 düzeltme seviyesine işaret ediyor. Bu desteğinin korunmasının önemini vurgulayan analistler, aksi halde FİBO 61,8 seviyesine işaret eden 2260 dolara varabilecek geri çekilmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

ALTINDA 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

Ons altında kısa vadede yukarı yönlü hareketlerde ise FİBO 38,2 noktasının bulunduğu 2326 dolar seviyesinin ilk hedef olarak öne çıkabileceği belirtiliyor. Analistler 2024 sonuna kadar ons alatında 2700-3000 dolar hedeflerinin masada olduğunu hatırlatarak, "106 üzerindeki dolar endeksi ve yüzde 5'e yakın iki yılık ABD tahvil faizi, ons altını baskılıyor. FED'in sonbaharda da olsa faiz indirimlerine başlayacağı dikkate alınırsa, ons altındaki bu düşüşler orta-uzun vadeli ve kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir" görüşünü dile getiriyor.

GRAM ALTINDA HANGİ SEVİYELER?

Bundan sonraki süreçte ABD ekonomisinden gelecek makro veriler ve jeopolitik riskler, altın tarafında dikkatle takip edilecek. Öte yandan serbest piyasada gram altın fiyatı için de 2410-2370 TL bandının önemli bir destek olduğu, fiyatlarda bu aralığa gerileme yaşandıkça alım fırsatlarının kollanması gerektiği belirtiliyor.

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Bu arada Kapalıçarşı'da gram altın fiyatları da 2500-2560 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 170 TL, yarım altın 8 bin 518 TL ve tam altın da 16 bin 605 TL'den satılıyor.

Ons altın cephesinde bugün ABD'de açıklanacak imalat ve hizmet PMI rakamları dikkatler takip edilecek. Haftanın en önemli gündemi ise, cuma günü açıklanacak ABD çekirdek enflasyon verileri olacak.