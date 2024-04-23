23 Nisan kutlamalarında 'Puta tapmayın' diye bağırdı!

Kayseri'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler ve öğretmenlerin de yer aldığı törende, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

GÖZALTINA ALINDI

Karaköse'nin çelenk sunmasından hemen önce alana giren R.K. iki elini havaya kaldırıp, yana doğru açarak, "Ey Müslümanlar puta tapmayın" diye bağırdı. Tören alanında bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından hızla alandan uzaklaştırılan R.K., emniyete götürüldü.

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"AKIL SAĞLIĞIM YERİNDE DEĞİL"

Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde akıl sağlığının yerinde olmadığını söylediği öğrenilen R.K., rapor alınması için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.