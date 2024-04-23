Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 11:57, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 11:56
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Paylaşımda, "
Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" ifadelerine yer verildi.