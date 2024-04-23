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Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla güçlendireceğimiz programımızı sabırla, azimle ve kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 12:32, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 12:30
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Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz

Bakan Şimşek, söz konusu toplantılara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

G20, IMF ve Dünya Bankası toplantıları ile yatırımcı programlarına katıldıklarını bildiren Şimşek, "Diğer ülke bakanları, uluslararası kuruluşların ve şirketlerin yetkilileri, yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve düşünce kuruluşlarıyla oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik." değerlendirmesini yaptı.

Şimşek, New York'ta 14. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında da yatırımcılar, iş dünyası ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm bu toplantılarda ülkemize ve programımıza olan güvenin güçlü olduğunu bir kez daha gördük. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla güçlendireceğimiz programımızı sabırla, azimle ve kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

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