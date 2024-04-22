3. Uluslararası Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali başladı

3'üncü Uluslararası Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali Ankara'da başladı.

Kuklalar sahneye çıktı, çocuklar gösteriyi heyecanla izledi. Festival, Alman kukla sanatçısı Thomas Herfort'un gösterisiyle başladı.

26 Nisan'a kadar Ankara'da devam edecek festival, İstanbul ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de yapılacak.

3'üncü Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali'ne bu yıl Almanya, İtalya ve Azerbaycan'dan kukla sanatçıları katılıyor.

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, festivalle ilgili, "Festivalimiz artık yurt dışına taşınacak. Özellikle Azerbaycan'da güzel etkinlikler olacak. Önümüzdeki yıllarda da farklı ülkelerde bu güzel mirası aktaracağız" dedi.

Yeni kuşaklar Karagöz ve Hacivat ile buluşuyor

Festivalde yerli ve yabancı kukla ve Karagöz oyunları sahnelenecek, atölye çalışmaları yapılacak.

Proje Koordinatörü Sanem Arıkan ise, "Festivalimiz çok zengin, kalabalık. Festivalde kukla gösterileri, karagöz ve hacivat da yer alacak. Her gün ayrı bir etkinlik ve zenginliğimiz var" şeklinde konuştu.

Festival açılış töreninde Halk Bilimci ve Yazar Prof. Dr. Hayrettin İvgin'e "Hadi Poyrazoğlu Onur Ödülü" verildi.