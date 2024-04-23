Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 16:12, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 16:12
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.
Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.