Bakan Tunç, kendisine mektup yazan Melisa Nur'un bayramını kutladı

Ankara Şehit Erhan Ar İlkokulu 4/C sınıfı öğrencisi Melisa Nur Arslan, 8 Haziran'da Adalet Bakanı Tunç'a mektup göndererek, görevini tebrik etti. Bakan Tunç, öğretmenini arayarak Melisa Nur ve sınıf arkadaşlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Melisa Nur ve sınıf arkadaşlarıyla görüntülü görüşen Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın gelecek nesillerin ellerinde şekilleneceğini belirterek, "Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Türkiye Yüzyılı'nı sizler inşa edeceksiniz. Sizin omuzlarınızda Türkiye yükselecek. Temellerini Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bizler attık. Şimdi o temelin üzerine siz çocuklarımız, gençlerimiz dünyaya Türkiye Yüzyılı damgasını vuracaksınız. Bunu yapmak için de çok çalışmak gerekiyor. Öncelikle, okullarımızı en güzel şekilde bitirmemiz ve ailelerimize, vatanımıza, milletimize hayırlı birer evlat olarak yetişmemiz gerekiyor" dedi.

Küçük kızının da 5'inci sınıfta okuduğunu aktaran Bakan Tunç, Melisa Nur'a gelecekle ilgili hedeflerini sordu. Bakan Tunç, tüm öğrencilere derslerinde başarılar diledi.