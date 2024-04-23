Zeytin de enflasyondan nasibini aldı: Tanesi 1 TL'yi aştı

Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlar sonrasında gıda ürünlerine de peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Peki, zeytin fiyatları şimdi ne kadar?

İşte, ekonomim.com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre, marka ve çeşitlerine göre zeytin fiyatları.

Siyah Zeytin Fiyatları

Marmarabirlik lüks siyah zeytin 200 gr: 28.75 TL

Marmarabirlik kuru sele siyah zeytin 400 gr: 120 TL

Marmarabirlik extra siyah zeytin 500 gr: 117.95 TL

Marmarabirlik mega siyah zeytin 500 gr: 225 TL

Marmarabirlik az tuzlu siyah zeytin 800 gr: 185 TL

Marmarabirlik kuru sele siyah zeytin 800 gr: 195 TL

Kavlak kuru sele az tuzlu siyah zeytin 1 kg: 604.90 TL

Kavlak gold gemlik siyah zeytin 1 kg: 454.90 TL

Zeo siyah zeytin 250 gr: 49.90 TL

Zeo siyah zeytin 800 gr: 79.50 TL

Zeo siyah zeytin 1 kg: 155 TL

Zeo siyah zeytin 2 kg: 270 TL

İnci siyah zeytin 500 gr: 74.50 TL

İnci salamura yağlı siyah zeytin 500 gr: 99.50 TL

İnci az tuzlu siyah zeytin 800 gr: 124.50 TL

İnci siyah zeytin 1 kg: 139.50 TL

Kaanlar doğal salamura yağlı siyah zeytin 1 kg: 150 TL

Kaanlar siyah zeytin 1.4 kg: 359 TL

Cem sele siyah zeytin 800 gr: 125 TL

Lio salamura siyah zeytin 500 gr: 119.50 TL

Lio az tuzlu salamura siyah zeytin 800 gr: 124.50 TL

Lio salamura siyah zeytin 1 kg: 139 TL

Tukaş yağlı sele siyah zeytin 800 gr: 164.80 TL

Olea Familya siyah zeytin 1 kg: 199.95 TL

Öncü yağlı siyah zeytin 180 gr: 49.90 tl

Öncü yağlı siyah zeytin 1 kg: 350 tl

Öncü yağlı siyah zeytin 10 kg: 1.829 TL

Uluçınar jumbo siyah zeytin 2 kg: 590 tl

Yeşil Zeytin Fiyatları

Tukaş biberli yeşil zeytin 400 gr: 153.25

Tukaş doğal çizik yeşil zeytin 1700 gr: 350 TL

Tukaş kırma yeşil zeytin 1700 gr: 295 TL

Fora biberli yeşil zeytin 1 kg: 360 TL

Fora kırma yeşil zeytin 400 gr: 115 TL

Fora dilimli yeşil zeytin 160 gr: 75 TL

Cem çizik yeşil zeytin 200 gr: 41.90 TL

Cem çizik yeşil zeytin 1 kg: 180 TL

Fora kırma yeşil zeytin 400 gr: 115 TL

Fora dilimli yeşil zeytin 160 gr: 75 TL

Cem çizik yeşil zeytin 200 gr: 41.90 TL

Cem çizik yeşil zeytin 1 kg: 180 TL

Kaanlar ızgara yeşil zeytin 240 gr: 74.90 TL

Velayir ızgara yeşil zeytin 400 gr: 92 TL

Orgibite ızgara yeşil zeytin 285 gr: 120 TL

Ece ızgara yeşil zeytin 900 gr: 240 TL