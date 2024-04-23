Bakan Tekin, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocukları ve hastane sınıfını ziyaret etti, yetkililerden çocukların tedavilerine ilişkin bilgi aldı.

Bakan Tekin, daha sonra çocuklarla sohbet etti, bir isteklerinin olup olmadığını sordu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

Tekin, çocuklara çiçek, oyuncak ve kırtasiye seti hediye etti.