Alanya'da Belaruslu turist sahilde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde Belarus vatandaşı erkek turist, sahilde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 18:45, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 19:50
Kızlarpınarı Mahallesi, Kleopatra Plajı'nda güneşlenen tatilciler, bir kişinin sahilde uzun süre hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Belaruslu turist Boris Raboisgi'nin (76) hayatını kaybettiğini tespit etti.