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Üsküdar-Samandıra metro hattında 2 yolcusuz metro çarpıştı

M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında eğitim amaçlı kullanılan ve içerisinde yolcu bulunmayan iki metro çarpıştı. Yaşanan olayın ardından metro istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 18:58, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 19:19
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Üsküdar-Samandıra metro hattında 2 yolcusuz metro çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, 21 Nisan gecesi M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında eğitim amaçlı kullanılan, içerisinde yolcu bulunmayan iki metro, Fıstıkağacı istasyonu tarafında kafa kafaya çarpıştı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmazken, yapılan çalışmalar nedeniyle metro istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Metro İstanbul 'X' hesabından yaptığı açıklamada, "M5 Üsküdar-Samandıra metro hattının Fıstıkağacı İstasyonu civarında 21'i 22 Nisan'a bağlayan gece yaşanan olayda, eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki metronun çarpışması sonucunda metro hattının kuplajlarında hasar meydana geldi. Hasar nedeniyle yapılan tamir çalışmaları devam ederken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada seferlerin yarın sabah normale döneceği" belirtildi.

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