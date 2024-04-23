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Rusya'dan vatandaşlarına 'THY ile uçmayın' uyarısı

Rusya, yurttaşlarına Türk Hava Yolları (THY) ile seyahat etmemesi yönünde uyarı yaptı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 19:24, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 19:24
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Rusya'dan vatandaşlarına 'THY ile uçmayın' uyarısı

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Arjantin ve Meksika'ya uçuşlarında THY'nin Rusya Federasyonu vatandaşlarına zorluk çıkardığı haber ve şikayetleri üzerine THY ve Türk Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçerek açıklama talep etmişti.

Talebine Türkiye tarafından yanıt alamayan Rusya, vatandaşlarını THY ile seyahat etmemesi uyarısını yaptı.

Öte yandan İzvestia'ya konuşan Türk Hava Yolları yetkilisi, Rus vatandaşının uçağa kabul edilmemesinin konuyla bir ilgisinin olmadığını belirtti. Durumun özellikle Meksika'dan yasa dışı yollardan ABD'ye girmek isteyen mültecilerin mevcut durumundan endişe duyan Meksikalı yetkililerin politikasıyla ilgili olabileceğini belirten yetkili ayrıca pasaport sahibi Rus turistlerin Meksika'ya girişine izin verilmeme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu konusunda da uyardı.

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