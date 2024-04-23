Türkiye genelinde artış: Yılın ilk kene vakası görüldü
Türkiye genelinde artış: Yılın ilk kene vakası görüldü
Bakan Tunç'tan DEM Parti'ye kapatma davası uyarısı
Bakan Tunç'tan DEM Parti'ye kapatma davası uyarısı
Erdoğan: Özgür Özel'le en kısa zamanda bir araya geleceğiz
Erdoğan: Özgür Özel'le en kısa zamanda bir araya geleceğiz
Bakan Yerlikaya'dan '1 Mayıs Taksim' açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan '1 Mayıs Taksim' açıklaması
Rusya'dan vatandaşlarına 'THY ile uçmayın' uyarısı
Rusya'dan vatandaşlarına 'THY ile uçmayın' uyarısı
Zeytin de enflasyondan nasibini aldı: Tanesi 1 TL'yi aştı
Zeytin de enflasyondan nasibini aldı: Tanesi 1 TL'yi aştı
Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme için tarih verdi
Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme için tarih verdi
Vergi dairesinde rüşvete suçüstü: 2 tutuklama
Vergi dairesinde rüşvete suçüstü: 2 tutuklama
Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada
Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklık 33 saattir giderilemedi
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklık 33 saattir giderilemedi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan anayasa açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan anayasa açıklaması
1 Mayıs'ta Taksim'e izin yok
1 Mayıs'ta Taksim'e izin yok
FETÖ'cü kurmay pilotun eşi de itirafçı oldu
FETÖ'cü kurmay pilotun eşi de itirafçı oldu
Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
Erdoğan: İhtiyaç dışı tüm harcamaların önü kesilecek
Erdoğan: İhtiyaç dışı tüm harcamaların önü kesilecek
Altında şok! 3 haftalık primin yarısı 3 günde gitti
Altında şok! 3 haftalık primin yarısı 3 günde gitti
Mehmet Şimşek: Yerel ifadem istismar edildi
Mehmet Şimşek: Yerel ifadem istismar edildi
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Kurtulmuş: Milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz
Kurtulmuş: Milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Dönüm noktası: Irak'la yeni başlangıç
Dönüm noktası: Irak'la yeni başlangıç
AK Parti'den sosyal medya uyarısı
AK Parti'den sosyal medya uyarısı
Çalışma Meclisi 5 yıl aradan sonra toplanıyor
Çalışma Meclisi 5 yıl aradan sonra toplanıyor
Trafik sigortasında zam hesabı değişti
Trafik sigortasında zam hesabı değişti
Başkentte kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketinde hazırlıklar tamam
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketinde hazırlıklar tamam
'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama
'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama
IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor
IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor
İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama
İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Özgür Özel'le en kısa zamanda bir araya geleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gelecek hafta bir araya geleceklerini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 20:18, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 21:17
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşliğinde resepsiyonun yapıldığı tören salonuna giren Erdoğan, bazı davetlilerle sohbet etti.

Erdoğan, burada basın mensuplarının, CHP Genel Başkanı Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorusuna, "Benimle bir görüşme talepleri oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş'la Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti.

Salona CHP Genel Başkanı Özel ile diğer siyasi partilerin temsilcileri de davet edildi.

Erdoğan burada, CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileriyle çay içip sohbet etti.

Yaklaşık 10 dakika süren sohbet sonrası Kurtulmuş ile salondan çıkan Erdoğan, basın mensuplarının sorusu üzerine, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Meclis'ten ayrıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber