Üç ilden okullardan bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı

Şüphelinin çantasında yapılan aramada, okullardan çalındığı belirlenen çok sayıda dizüstü bilgisayar ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kütahya, Bursa ve Yalova'daki okullardan bilgisayar hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

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