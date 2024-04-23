Polis, aracına binmek isteyen engelli genci kırmayıp şehir turu attırdı

Türkiye genelinde artış: Yılın ilk kene vakası görüldü
Türkiye genelinde artış: Yılın ilk kene vakası görüldü
Bakan Tunç'tan DEM Parti'ye kapatma davası uyarısı
Bakan Tunç'tan DEM Parti'ye kapatma davası uyarısı
Erdoğan: Özgür Özel'le en kısa zamanda bir araya geleceğiz
Erdoğan: Özgür Özel'le en kısa zamanda bir araya geleceğiz
Bakan Yerlikaya'dan '1 Mayıs Taksim' açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan '1 Mayıs Taksim' açıklaması
Rusya'dan vatandaşlarına 'THY ile uçmayın' uyarısı
Rusya'dan vatandaşlarına 'THY ile uçmayın' uyarısı
Zeytin de enflasyondan nasibini aldı: Tanesi 1 TL'yi aştı
Zeytin de enflasyondan nasibini aldı: Tanesi 1 TL'yi aştı
Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme için tarih verdi
Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme için tarih verdi
Vergi dairesinde rüşvete suçüstü: 2 tutuklama
Vergi dairesinde rüşvete suçüstü: 2 tutuklama
Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada
Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklık 33 saattir giderilemedi
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklık 33 saattir giderilemedi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan anayasa açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan anayasa açıklaması
1 Mayıs'ta Taksim'e izin yok
1 Mayıs'ta Taksim'e izin yok
FETÖ'cü kurmay pilotun eşi de itirafçı oldu
FETÖ'cü kurmay pilotun eşi de itirafçı oldu
Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
Erdoğan: İhtiyaç dışı tüm harcamaların önü kesilecek
Erdoğan: İhtiyaç dışı tüm harcamaların önü kesilecek
Altında şok! 3 haftalık primin yarısı 3 günde gitti
Altında şok! 3 haftalık primin yarısı 3 günde gitti
Mehmet Şimşek: Yerel ifadem istismar edildi
Mehmet Şimşek: Yerel ifadem istismar edildi
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Kurtulmuş: Milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz
Kurtulmuş: Milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Dönüm noktası: Irak'la yeni başlangıç
Dönüm noktası: Irak'la yeni başlangıç
AK Parti'den sosyal medya uyarısı
AK Parti'den sosyal medya uyarısı
Çalışma Meclisi 5 yıl aradan sonra toplanıyor
Çalışma Meclisi 5 yıl aradan sonra toplanıyor
Trafik sigortasında zam hesabı değişti
Trafik sigortasında zam hesabı değişti
Başkentte kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketinde hazırlıklar tamam
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketinde hazırlıklar tamam
'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama
'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama
IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor
IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor
İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama
İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Polis, aracına binmek isteyen engelli genci kırmayıp şehir turu attırdı

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen 23 Nisan törenlerine giderken yolda gördüğü polis aracına binmek isteyen Cem Özen isimli işitme engelli genç ,polis abileri tarafından araçla gezdirilerek şehir turu attırıldı. Cem'in polis kornasına bastığı anda ki mutluluk yüzüne yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 22:24, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 22:25
Yazdır
Polis, aracına binmek isteyen engelli genci kırmayıp şehir turu attırdı

Burdur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Burdur halkının coşku ile izlediği gösteriler büyük beğeni topladı. Burdurlu çocukların dışında farklı bir mutluluk yaşayanlardan biri de işitme ve bedensel engelli Cem Özen'di. Babası Özcan Özen ile birlikte töreni izlemek yola koyulan Cem, yolda bekleyen polisleri görünce yanlarına gidip polis aracına binip gezmek istedi. Cem'in bu isteğini kırmayan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri Cem'i polis aracıyla gezdirerek ona unutulmaz anlar yaşattı. Yolda yanından geçtiği polislere selam vermeyi de unutmayan Cem'e polis abileri de selam vererek onun sevincine ortak oldu. Cem'in polis kornasına basarak dolaştığı anlarda yaşadığı mutluluk ise yüzüne tebessüm olarak yansıdı.

Yolda giderken polis abilerine sürücülere ceza yazma talebinde bulunan Cem'e ise polisler tarafından, "Bugün bayram ceza yazmıyoruz kimseye" diyerek karşılık verdi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından o anlar sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber