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Özel: Seçimde verdiğim söze bağlıyım, erken seçim çağrım yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben, ana muhalefet lideri olarak seçimde verdiğim söze bağlıyım ve bir erken seçim çağrım yok. 31 Mart seçimlerinin sonucunu böyle okumuyorum. Ama yarın hala yanlışlar yapılır ve millet erken seçim talep ederse ben erken seçimi en çok isteyecek kişiyim." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 22:45, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 22:46
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Özel: Seçimde verdiğim söze bağlıyım, erken seçim çağrım yok

Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in seçimin ardından kendisini kutlamak için aradığını, bu nedenle resepsiyondan önce Sezer'e teşekkür ziyaretinde bulunduğunu belirtti.

Sezer'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde sorması gereken soruları ilettiğini aktaran Özel, şunları söyledi:

"Partimizin önceki genel başkanlarıyla, bu ziyaret öncesi kısa görüşmelerim olacak. Devamında da randevuyu talep edeceğiz. Daha önce de söyledim, bu nezaket görüşmesi değil. O görüşmeyi bayramda telefonda yaptık. Buna her iki tarafın da önem atfettiği bir çalışma ziyareti diyebiliriz. Her ikimizin de gündemleri var. O gündemleri takip edeceğiz görüşmede. Randevu netleşirken görüşmenin içeriğiyle ilgili devlet geleneklerine, siyasi kültürümüze uygun bir şekilde belki kısa bir ön müzakere yapar arkadaşlar, ardından görüşmeyi gerçekleştiririz."

Görüşmenin gündemine ilişkin soru üzerine Özel, "Seçmen bize birbiriyle konuşmayan, birbiriyle kavga ve polemik yapan iki siyasi lider olma görevi vermedi. Birbirimizi dinleyeceğiz, anlayacağız ve buna uygun olarak seçmenin bize verdiği görevleri yapacağız." dedi.

CHP'nin Meclis'te ana muhalefet görevi bulunduğunu, yerel yönetimlerde de çok güçlü bir iktidar görevleri olduğunu aktaran Özel, "Biz yerel seçim sonuçlarına saygılı bir dil bekleriz. O saygılı dili gördükçe, genel seçim sonuçlarının zaten Sayın Erdoğan'a verdiği yetkiyi görüyoruz. Bunun üzerinden dengeli ve doğru bir iletişim olursa millet kazanır. Yok gerginliğe dönersek ve tartışırsak millet kaybeder ama daha sonra millet kendine kaybettirene de kaybettirir." ifadelerini kullandı.

Özel, Anayasa değişikliğine yaklaşımına ilişkin soru üzerine, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeden konuşamayacağını belirtti. Özgür Özel, "Ben, Sayın Erdoğan'ı dinlemeden müzakerelere kapıyı kapatmam." dedi.

Anayasa'nın uyulmak için yapıldığını ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son Anayasa, Sayın Erdoğan için yapıldı, bu Anayasa'ya uyuyor mu? Mevcut Anayasa'ya uyan bir Erdoğan, bizimle geleceğe dönük bir Anayasa konuşabilir ama mevcut Anayasa'ya uyulmaması durumunu ben doğru bulmuyorum. Madem uymayacağız niye değiştiriyoruz. Değiştireceksek uyacak mıyız? O zaman güven arttırıcı adımlara ihtiyaç var. O adımları görüşebilirim kendisiyle. Ama bugünkü şartlarda güven arttırıcı adımlar, karşılıklı iyi niyet ve Anayasa'ya tam sadakat noktasına Sayın Cumhurbaşkanı yaklaşırsa biz de kendisiyle müzakereye yaklaşırız."

Özel, soru üzerine, seçmenin Anayasa ihlalleri ve adaletin tecelli etmemesinden rahatsız olduğunu belirterek, "Müzakerelere kapıları kapatan bir anlayışımız olmayacak. Ama Anayasa konusu son derece hassas bir konudur. Durumun hassasiyetine ve Türkiye'deki o geniş toplumsal mutabakata bakmak gerekir. Anayasa konuşmak için Anayasa'ya uymak gerekir." dedi.

- "Seçmene saygısızlık olur"

Özgür Özel, "Seçim sonrasında erken seçimi gündeme getirmediğiniz için eleştirildiniz. Eğer saydığınız konular yerine getirilmezse siz CHP olarak erken seçimi gündeme taşır mısınız? Bununla ilgili adımlar atar mısınız?" sorusuna karşılık şunları söyledi:

"Ben ana muhalefet lideri olarak seçimde verdiğim söze bağlıyım ve bir erken seçim çağrım yok. 31 Mart seçimlerinin sonucunu böyle okumuyorum. Ama yarın hala yanlışlar yapılır ve millet erken seçim talep ederse ben erken seçimi en çok isteyecek kişiyim. Çünkü bir an önce iktidar olmak istiyoruz. Ama millet istemeden ben istemeyeceğim. Bu CHP'nin yeni dönem siyaseti, millete kulak veren, milletin tarafında siyaset."

Özel, soru üzerine, kalıcı ses kaybı olmaması için ses tellerinden ameliyat olmasının gerektiğini, aynı gün sinüsleriyle ilgili bir operasyon geçirdiğini, ardından da gözlerine mercek takıldığını belirtti. Özel, saçlarını boyatmadığını, bununla ilgili sosyal medyadaki yorumları keyifle takip ettiğini söyledi.

- "Haftaya görüşeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin ardından çıkışta basın mensuplarının gelecek hafta yapacakları görüşmenin tarihinin belli olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine de Özgür Özel, görüşmenin tarihinin belli olmadığını söyledi.

Özel, "Hasan Beyle bizim özel kalem görüşecekler, gelecek hafta içinde uygun bir tarih belirlenecek. Salı günü zaten Meclis Başkanımızla sözleşmiştik, görüşecektik. Sayın Cumhurbaşkanıyla da iki özel kalemin, Hasan Beyle bizim özel kalem müdürümüzün varacağı mutabakata göre görüşeceğiz. Bugün bayramlaşmak üzere, kendisi 'İçeride bir çay içelim.' demiş. Çayımızı içtik, bayramlaştık. Haftaya görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, görüşmenin yerinin henüz belli olmadığını bildirdi.

- "Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti ile biz oraya icabet ettik"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de görüşmeye ilişkin, sıcak bir diyaloğun gerçekleştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede CHP Genel Başkanı Özel'e sağlığının nasıl olduğunu ve ameliyatlarının nasıl geçtiğini sorduğunu anlatan Emir, "Öyle bir sohbet gerçekleşti. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta uygun olursa bir görüşme gerçekleşebileceğini söyledi. Sayın Genel Başkanımız da mutlulukla bunun olabileceğini söyledi. Bundan sonra özel kalemler arasında bir iletişim olacak. Onun üzerinden baş başa görüşme gerçekleşecek." dedi.

Görüşmenin yerinin belli olup olmadığına ilişkin soru üzerine Emir, "Onunla ilgili herhangi bir şey konuşulmadı." dedi. Özgür Özel'i Meclis'teki görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mı davet ettiğinin sorulması üzerine Emir, "Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti ile biz oraya icabet ettik." yanıtını verdi.

Emir, bir soru üzerine de CHP Genel Başkanı Özel'in göz ameliyatını kendisinin yaptığını ifade etti.

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