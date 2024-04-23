Kastamonu'da taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, 37 T 6508 plakalı taksinin sürücüsü Akif Eymür'den dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Jandarma ekipleri ve Eymür'ün yakınları tarafından yapılan arama çalışmasında, Eymür'ün kullandığı taksi Toygaören köyünün ormanlık alanında, cesedi ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulundu. Yapılan incelemede Eymür'ün silahla vurulduğu belirlendi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede olayı M.B'nin gerçekleştirdiğini tespit ederken, Araç ilçesinden taksiye bindiği ve daha sonra cinayeti işlediği belirlenen M.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Araç Adliyesine sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, cinayet zanlısı M.B'nin olay günü Eymür'ün aracına bindiği anların bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, caddede yürüyen M.B. o sırada yoldan geçen taksiciyi durduruyor. M.B. daha sonra taksiye binerek uzaklaşıyor.

Olayın ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Eymür'ün cenazesi, cenaze aracıyla Araç ilçesine getirildi.

Eymür'ün cenazesi Veznedar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Alınören köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.