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24 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

24 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 00:01, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 00:04
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24 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Adalet Bakanı Bence Tuzson'u kabul edecek.

(TBMM/15.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinde kabul edilecek.

(Ankara/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı'nda Çocuk Hukuku Paneli'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP ve Saadet Partisi'nin TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/12.45/09.15)

3- TBMM Genel Kurulu'nda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri Toplantısı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini, nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksini, kısa vadeli dış borç istatistiklerini ve nisan ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na dördüncü gününde Marmaris-Bodrum etabıyla devam edilecek.

(Muğla)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final mücadelesinde Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/20.30)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Monaco'ya konuk olacak.

(Monako/20.00)

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın NINERS Chemnitz takımını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezon, 22. ve son hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor, Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve Beşiktaş Safi Çimento-Bahçelievler Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(Rize/Trabzon/13.00/Ankara/18.00/Sakarya/18.00/İstanbul/19.00)

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