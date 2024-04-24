24 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezon, 22. ve son hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor, Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve Beşiktaş Safi Çimento-Bahçelievler Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın NINERS Chemnitz takımını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksini, kısa vadeli dış borç istatistiklerini ve nisan ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.

3- TBMM Genel Kurulu'nda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinde kabul edilecek.

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