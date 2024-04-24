Otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Kazanın ardından kaçan sürücünün otomobili ise polis ekiplerince Yıldızhan Mahallesi Edebali Sokak'ta park halinde bulundu. Gözaltına alınan otomobil sürücü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Diğer yaralılar ise Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Z. F. (4), M.E.F. (17), E.F. (42) ve Y.E.F. (10) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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