Dolandırıcılara 'Sibergöz' operasyonları: 63 gözaltı

5 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis Bahis ve Çocuk Müstehcenliği Suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "SİBERGÖZ-33" operasyonlarında 16 şüpheli, 11 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarını işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-34" operasyonlarında ise 47 şüpheli yakalandı.