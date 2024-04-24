İstanbul'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hatlardan aranma, haklarındaki beyanlar ve askeri okullara girişte mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak örgüt mensuplarına askeri okullara giriş mülakat sınavlarında öncelik sağlandığı tespit edildi.

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