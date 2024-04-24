Mevduatta stopaj detayı: Süre doluyor!

Türk Lirası mevduatlar için uygulamaya alınan gelir vergisi stopaj düzenlemesi 30 Nisan'da sona eriyor.

Düzenlemenin devam ettirilmemesi halinde stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 15'e yükselecek.

Halihazırda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj oranı yüzde 5, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 3, 1 yıldan uzun vadelerse ise yüzde 0 olarak uygulanıyor.

Uygulamanın süresi uzatılmazsa tüm vadelerde oran yüzde 15'e yükselecek.

30 Nisan tarihine kadar parasının vadesini yenileyenler yüzde 5'lik stopaj oranından faydalanabilecek.

Böylece anaparadan elde edilecek faiz getirinde 10 puanlık avantaj elde edebilecek.