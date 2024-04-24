İskenderun Devlet Hastanesi'nde poliklinik olarak kullanılan 3 konteyner yandı

Yangın, sabah saatlerinde İskenderun Devlet Hastanesi'nin B Bloku'nda poliklinik olarak kullanılan 3 konteynerde çıktı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında hasarın meydana geldiği hastanenin bahçesine yerleştirilen konteynerler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yangında içerisinde kimsenin olmadığı 3 konteyner kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

YANAN KONTEYNERLER KALDIRILDI

Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi'nin B Blok bahçesinde poliklinik olarak kullanılan ve çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 3 konteyner, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Konteynerlerin kurulu olduğu alanda temizlik çalışması başlatıldı.