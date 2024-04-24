YDS sonuçları açıklandı
ÖSYM, internet sitesinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçlarının açıklandığını duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 11:06, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 11:17
ÖSYM, internet sitesinden YDS/1 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu
ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI