Sakarya'da kargo kamyonuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Kır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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