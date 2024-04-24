Sakarya'da kargo kamyonuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin kargo kamyonuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 12:59, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 12:57
D-100 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden Mustafa Mario Kır (27) idaresindeki 54 BY 204 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 AGR 230 plakalı kargo kamyonuna çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Kır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan E.Ç. ile ismi öğrenilemeyen ağır yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.