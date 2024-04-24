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Kamuda tasarruf tedbirleri Meclis menüsüne de yansıdı

Hükümetin aldığı kamuda tasarruf tedbirleri TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna da yansıdı. Daha önceki organizasyonlarda kuzu tandır ve hindi gibi zengin menüler yer alırken, dünkü resepsiyonda kuru pasta, börek, biber dolması gibi yiyecekler servis edildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 13:05, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 13:34
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Ekonomide kemer sıkma politikasına giren hükümet, kamuda tasarruf dönemini başlattı. Hayat pahalılığını sona erdirmek ve vatandaşın alım gücünü artırmak isteyen ekonomi yönetiminin birinci önceliği enflasyon.

ERDOĞAN: HÜKÜMET OLARAK KARARLIYIZ

Bu kapsamda kamuda tasarruf dönemi de başladı. Irak dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birçok harcamanın gözden geçirileceğini belirten Erdoğan, "Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Yani bundan farklı bir şey anlaşılmamalı. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tasarruf adımlarını takip edecek, resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir. Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek. Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız. Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık. Yine başaracağız." demişti.

DAHA SADE MENÜ

Kamuda başlayan tasarruf tedbirleri, dün Meclis'te gerçekleştirilen 23 Nisan resepsiyonuna da yansıdı. Daha önceki yıllarda kuzu tandırların havada uçtuğu resepsiyonda bu yıl, kuru pasta, börek, biber dolması, mercimek köftesi gibi yemekler yer aldı. Konuklara, önceki senelerde olduğu gibi meyve suyu ikram edildi.

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