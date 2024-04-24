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Bakanlık, ilk kez 'Çocuk Zirvesi' düzenleyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 'Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk' temasıyla ilk kez 'Çocuk Zirvesi' düzenleyecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 13:50, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 13:50
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Bakanlık, ilk kez 'Çocuk Zirvesi' düzenleyecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuk politikalarının ve uygulamalarının çocuk merkezli oluşturulması ve istişare mekanizmalarının aktif olarak çalıştırılması anlayışından yola çıkılarak, bu yıl ilk kez 'Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk' temasıyla 'Çocuk Zirvesi' düzenlenecek. TBMM Başkanlığı himayesinde, 25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek zirvede; politikacılar, akademisyenler, uzmanlar, çocuklar ve gençler yer alacak.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİ BİR GELECEĞE HAZIRLANMASI PLANLANIYOR

Çocuklar ile ilgili yürütülen güncel çalışmaların takip edilerek, gelişen teknoloji ile dijitalleşen uygulamalar arasında çocukluk kavramının yeniden tartışmaya açılacağı zirvede, geleceğe dair çocuk politikalarının oluşturulması için zemin hazırlanacak. Buna ek olarak çocuk alanında etkili bilgi paylaşımının yapılması, çocukların güvenli bir geleceğe hazırlanması, toplumun bu konudaki farkındalığının artırılması, ulusal platformda yapılan çalışmalar hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımının da Çocuk Zirvesi'nin kazanımlarının arasında yer alması planlanıyor.

RAPOR HAZIRLANARAK KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Farklı başlıklarda panellerin ve konuşmaların yer alacağı zirvede, alanında uzman kişilerin moderatörlüğünde paneller düzenlenecek, açılış oturumunda 'insani krizlerden etkilenen çocuklar' konusu tartışılacak. Bu oturumda, 'göçmen çocukların eğitimi', 'göçmen ailelerin iç dinamikleri, aile içindeki destek sistemleri' ve 'insani krizlerin psikososyal etkileri' ele alınacak.

'Medya ve Çocuk' temalı oturumda; 'medyanın çocuk üzerindeki etkileri', 'medyanın çocuklara yönelik sorumlulukları', 'çocuklar açısından medyanın sağladığı fırsatları arttırmak için yapabileceklerimiz', 'çocukların bilinçli medya kullanımında ailelerin ve eğitimcilerin rolü' ve 'çocuklara ilişkin medyadaki haberlerin çocuklar ve toplum üzerindeki etkisi' gibi birçok konu görüşülecek.

'Çocuk ve Gençlerin Geleceğe Dair Beklentileri' temalı oturumda; 'toplumsal katılım ve sorumluluk', 'çevresel bilinç ve sürdürülebilirlik', 'dijital dünyada güvenlik ve bilinçlilik' ile 'eğitim ve kariyer beklentileri' konuları ele alınacak.

Öte yandan çocuk konusunda uzmanların, akademisyenlerin, çocuk politikalarının üretilmesinde rol oynayan kişilerin de katılım sağlayacağı zirvenin çıktıları rapor olarak hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.

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