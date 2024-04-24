Türkiye'ye girmeye çalışan terörist sınırda yakalandı
Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan bir terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 14:07, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 14:00
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine güvenlik güçlerince sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.