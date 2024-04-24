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Yarın başlayacak Çocuk Zirvesi iki gün sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık olarak ilk defa Çocuk Zirvesi düzenleyeceklerini belirterek, "Yarın başlayacak ve iki gün sürecek zirve, geleceğe dair çocuk politikalarının oluşturulması için önemli bir zemin oluşturacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 15:36, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 15:38
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Yarın başlayacak Çocuk Zirvesi iki gün sürecek

Göktaş, görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis Hüseyin Gül'ün oğlu 12 yaşındaki Talha Gül'ün hazırladığı yağlı boya resim sergisini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara fuaye alanındaki resim sergisini Talha ve annesi Tuğba Gül ile gezen Göktaş, 50'den fazla yağlı boya esere ilişkin Talha'dan bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Göktaş, Talha'nın çok yetenekli olduğunu, bunu da düzenlediği sergiyle gösterdiğini söyledi. Sergide doğa resimlerinin yanı sıra özellikle Kudüs ile ilgili yaptığı resimleri çok beğendiğini dile getiren Göktaş, "Sergide Talha'nın 50'den fazla eseri var. 2-3 yıldır çalışıyormuş. Kendisinin bu alanda fikir sahibi olması ve çalışmaları önünün ne kadar parlak olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Şehit ve gazilerin emanetlerinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Göktaş, "Her zaman onların bizlere emanetleri olan kıymetli ailelerinin yanlarında olmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, en çok hangi resmi beğendiğini sorması üzerine Göktaş, "Aslında hepsini çok beğendim. 12 yaşındaki bir çocuktan daha fazlası olan eserler var. Ben 'Hayat Ağacı' adını verdiği resmi çok beğendim. Hayat ağacı bizler için çok kıymetli. Aynı zamanda hikayesini anlatınca da etkilendik." yanıtını verdi.

- İlk defa düzenleniyor

Bakan Göktaş, başka bir gazetecinin "Çocuk Zirvesi"ne ilişkin sorusu üzerine, "Bakanlık olarak ilk defa bir Çocuk Zirvesi yapıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının himayelerinde yarın başlayacak ve iki gün sürecek zirve, geleceğe dair çocuk politikalarının oluşturulması için önemli bir zemin oluşturacak." açıklamasında bulundu.

"Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk" temasıyla yapılacak zirvenin önemine işaret eden Göktaş, programa çok sayıda politikacı, akademisyen ve uzmanın da katılacağını bildirdi.

Bunların yanı sıra çocuklar ve gençlerin de Çocuk Zirvesi'nde söz alacağını belirten Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zirve kapsamında çeşitli paneller düzenleyeceğiz ancak bizler için en önemli unsur, Zirve'de çocukların söz sahibi olması. Değişen ve dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. Dijitalleşmeyle hayatımızda da çok şey değişiyor. Bu konudan çocuklar da etkileniyor. Bunları da zirvede ele alacağız. Çocuk Zirvesi'nde çocuklarla ilgili yürütülen güncel çalışmalar ele alınacak, gelişen teknolojiyle dijitalleşen uygulamalar arasında çocukluk kavramı değerlendirilecek. Çocuk alanında etkili bilgi paylaşımının yapılması, çocukların güvenli bir geleceğe hazırlanması, toplumun bu konudaki farkındalığının artırılması da zirvenin bir diğer amacı olacak. Ayrıca savaşlardan etkilenen çocuklar da zirvede ele alınacak konular arasında bulunuyor. Politikalarımıza yön vermek bakımından Çocuk Zirvesi'ni çok önemli buluyoruz. Zirvenin sonuçlarını da raporlaştırıp kamuoyuyla paylaşacağız."

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