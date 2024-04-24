Nikah salonlarında '24.04.2024' yoğunluğu

Evliliklerine özel ve akılda kalıcı bir tarihte başlamak isteyen çiftler, takvimler 24.04.2024'ü gösterdiğinde nikah dairelerine akın etti. Bolu'da aylar öncesinden randevu alan 20'nin üzerinde çiftin nikahı kıyıldı. Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk gün boyu devam etti.

Gün içerisinde nikah kıymaya gelen Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, "Her yıl olduğu gibi bu yılda önemli günlerde tarihlerin denk geldiği günlerde nikahlarımız fazla oluyor. Bugün de 24.04.2024 tarihi olması sebebiyle çok sayıda çiftimiz geldi bize müracaat ettiler. Herhalde damatlarımız evlilik yıldönümlerini unutuyor olsa gerek ki özellikle bugünü tercih ediyorlar. Bugün de yarım saatte bir şekilde gün boyu 20'nin üzerinde nikah kıydık" dedi.