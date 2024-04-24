Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'ta yaşadığı evinde kızı tarafından hareketsiz halde bulundu. Bunun üzerine kızı durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede Mehmet Ali Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vefat haberini alan Yılmaz'ın diğer kızı ve yakınları evinin önüne geldi. Yılmaz'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Vefat haberini alan Mehmet Zekayi Alatlı, "Dün selam gönderdim aldı selamı da 30 yıldır tanıyorum. Herkese bakardı. Babamızı kaybettik" diye konuştu.

Taksici Muhsin Börklü, "Tanıyorduk iyi bir insandı. Ekmeğini yedik. 7-8 senedir tanıyoruz. Burada taksiciyim neden vefat ettiğini bilmiyorum" dedi.

Mehmet Ali Yılmaz'ın arkadaşı Metin Yavuz, "40 senelik arkadaşımdı. Neden hayatını kaybettiğini bilmiyorum. 4 gün önce telefonda konuştum. Üzgünüz. Hemşehrimdi benim. 1 saat önce ölüm haberini aldım. Ulus'ta oturuyorum. Hemen buraya geldim ama cenazeyi adli tıpa göndermişler" ifadelerini kullandı.