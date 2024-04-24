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Ankara Garı önündeki terör saldırısı davasında savcı görüşünü açıkladı

Yargıtayın bozma kararının ardından tekrar görülen terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 101 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili 10'u tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 16:58, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 18:12
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Ankara Garı önündeki terör saldırısı davasında savcı görüşünü açıkladı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Bazı siyasi parti ve sendika temsilcilerinin de takip ettiği duruşmada, müşteki avukatları söz aldı.

Avukatlar, kovuşturmanın genişletilmesini ve terör saldırısından önce ihmali bulunan kamu görevlileri hakkındaki belgelerin mahkemece değerlendirilmesini talep etti.

Savcı, beyanların ardından esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Savcı, terör örgütü DEAŞ'ın yapısı ve faaliyetleri ile 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlediği terör saldırısında sanıkların örgütle irtibatlarına ilişkin delilleri okudu.

Savcı, sanık Erman Ekici'nin "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1, "101 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 101 kez olmak üzere toplam 102 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Müştekilerin, sanığın insanlığa karşı suç işlediğini yönündeki görüşüne ilişkin de savcı, bu suçun "anayasal düzeni ihlal" suçu kapsamında kabul edilmesi gerektiğini bildirdi.

Ekici'nin 379 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da 6 bin 822 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, diğer sanıklar Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç için de "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu.

Savcı, firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur hakkındaki dosyaların ayrılmasını talep etti.

Söz alan sanık Ekici, savunmasını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına ve sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

- Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve ilk duruşma 7 Kasım 2016'da görülmüştü.

Yargılama sonucu mahkeme 3 Ağustos 2018'de davayı karara bağlamış ve 9 sanığı "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmış, davanın firari 16 sanığı hakkındaki dosyanın da ayrılmasına hükmetmişti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Ekici'nin ayrıca "anayasal düzeni ihlal", "100 kişiyi kasten öldürme" ve terör eyleminde yaralanan müştekileri için "öldürmeye teşebbüs" suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyayı bazı sanıklar yönünden kısmen bozmuştu. Ekici hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla kurulan mahkumiyet kararını da bozan daire, Ekici'nin "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan yargılanması gerektiğini belirtmişti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sırasında Ekici hakkındaki dava, saldırıyla ilgili firari 16 sanıklı dava ile 9 kişi hakkında açılan davaları birleştirmiş, yargılamada sanık sayısı 26 olmuştu.

Bir kişinin de saldırıda aldığı yaralar sebebiyle sonradan vefat etmesi sonucu maktül sayısı 101'e yükselmişti.

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