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Belediye Meclis-Encümen Üyelerinin izni

Belediye meclis-encümen üyelerinin Devlet memurları için belirlenmiş izin hakları bulunmamakla birlikte 5393 sayılı Kanun çerçevesinde izin durumları söz konusudur.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 00:10, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 08:53
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Belediye Meclis-Encümen Üyelerinin izni

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32'nci maddesinin ikinci fıkrasına göre; meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, 1 yıl içindeki toplantı süresinin 1/2 'sini aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir.

Belediye meclis üyelerinin Devlet memurları için belirlenmiş bir yıllık izni, evlenme, doğum veya ölüm gibi nedenlerle mazeret izin hakkı düzenlenmemiştir. Bu gibi mazeretleri halinde belediye meclis üyeleri 1 yıl içindeki toplantı süresinin 1/2 'sini aşmamak şartıyla mazeret izni kullanabilirler.

5393 sayılı Kanunun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki "Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya 3 birleşim günü veya 1 yıl içinde yapılan toplantıların 1/2 'sine katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir." hükmü gereği, meclis üyelerinin bu duruma muhatap olmamaları için hastalık izni kullanılmasında mutlaka sağlık raporu ile belgelendirmesine azami dikkat gösterilmelidir.

Belediye Encümeninin Seçimle Gelen Üyelerinin Yıllık ve Hastalık İzinleri

5393 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belediye encümeni üyelerinin izin kullanmasına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, belediye encümeni üyelerinden belediye meclis üyeleri arasından seçimle gelenlerin toplantılara katılımı aksatmayacak şekilde belediye meclis üyesi sıfatıyla izin kullanmaları mümkündür.

Belediye encümeninin belediye meclis üyeleri arasından seçimle gelen üyelerinin sağlık raporuyla belgelendirilmesi şartıyla hastalık izni hakları bulunmaktadır.

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