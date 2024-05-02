Belediye Başkanlarının havalimanı VIP salonlarından yararlanması

VIP (Very Important Person) yolcu olarak ülkemizdeki havalimanlarında VIP hizmeti (VIP adı verilen özel salonlar) gören yolcular dönemin Başbakanlık Makamı (Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 25.06.2002 tarihli 2002/23 sayılı Genelge-Genelge Eki Liste 28.06.2010 tarihi itibariyle güncellenmiştir) tarafından belirlenmiştir

Dönemin Başbakanlık Genelgesinde aşağıda belirlenen protokolün kullanabilmesi için havaalanlarında VIP adı verilen özel salonlar bulunmaktadır. Bu salonlarda, yolculara birinci sınıf hizmet verilmekte, VIP yolcularına rutin yolcu kontrolleri yapılmamakta, bagajlarını teslim etmek veya almak için sıraya girmemekte, pasaport ve gümrük kontrollerinde kolaylıklar sağlanmakta, salondan uçağa ve uçaktan salona özel bir araçla götürülüp getirilmektedirler.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın 05.10.2020 tarihli yazısına istinaden mülga Başbakanlıkça çıkarılan 25.06.2002 tarih ve 2002/23 sayılı Genelge hükümleri ile İdari İşler Başkanlığı'nca münferit tarihlerde çıkarılan yazılarla oluşturulmuş Rical Listesi bulunmaktadır.

VIP Listesi

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, eski cumhurbaşkanları, Cumhuriyet Senatosu eski başkanları, Millet Meclisi ve TBMM eski başkanları, eski başbakanlar, cumhurbaşkanlığı eski konsey üyeleri, Genelkurmay Başkanı, ana muhalefet partisi başkanı, bakanlar kurulu üyeleri, eski bakanlar, yüksek yargı organlarının başkanları ve üyeleri (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi), Sayıştay başkanı ve üyeleri, kuvvet komutanları, general ve amiraller, Yüksek Öğretim Kurulu başkanı ve üyeleri, TBMM başkanvekilleri, katip üyeleri, idare amirleri, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları ve TBMM üyeleri, TBMM eski üyeleri, cumhurbaşkanlığı genel sekreteri, başbakanlık müsteşarı, TBMM genel sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı, müsteşarlar, TC Merkez Bankası başkanı, AB Genel Sekreteri, Sermaye Piyasası Kurulu başkanı, Rekabet Kurulu başkanı, Telekomünikasyon Kurulu başkanı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu başkanı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkanı, Kamu İhale Kurumu başkanı, Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Düzenleme Kurulu başkanı, Şeker Kurulu başkanı, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği yönetim kurulu başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu başkanı, cumhurbaşkanlığı baş danışmanları, başbakan baş müşavirleri, müsteşar yardımcıları, cumhurbaşkanlığı ve TBMM genel sekreter yardımcıları, devlet ya da vakıf üniversiteleri rektörleri, büyükelçiler, valiler, emniyet genel müdürü (vali), BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI, Devlet Denetleme Kurulu başkanı, Yüksek Denetleme Kurulu başkanı, Başbakanlık Teftiş Kurulu başkanı, bakanlık teftiş kurulları başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu başkanı, Toplu Konut İdaresi başkanı, Özelleştirme İdaresi başkanı, GAP İdaresi başkanı, Devlet Personel başkanı, genel müdürler, Devlet İstatistik Enstitüsü başkanı, Türk Standartları Enstitüsü başkanı, TÜBİTAK başkanı, TÜBA başkanı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu başkanı, TC Merkez Bankası başkan yardımcıları, devlet sanatçıları, devlet sporcuları, İstiklal Madalyası sahipleri, hükümeti temsilen yurt dışına giden heyetler, DİSK, HAK-İŞ, TESK, TİSK ve TÜRK-İŞ konfederasyonları genel başkanları, yukarıda belirtilen görevlerden emekli olanlar, Türkiye Barolar Birliği başkanı, toplu görüşme yapma yetkisine sahip memur sendikalarının bağlı oldukları konfederasyon genel başkanları, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurul Başkanı.

Belediye Başkanlarının VIP Salonlarından Yararlanması!

Dönemin Başbakanlık Makamının 10.03.1993 tarihli Genelgesi ile yalnızca büyükşehir belediye başkanlarına havaalanlarındaki şeref salonlarından/VIP salonlarından yararlanma imkanı sağlanmış, dönemin Başbakanlık Makamının 07.01.2016 tarihli 174 sayılı görüş yazısıyla da il belediye başkanlarının havaalanları VIP salonlarından yararlanmaları uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, VIP salonlarından il ve büyükşehir belediye başkanları (ilçe ve belde belediye başkanları hariç) yararlanmaktadır.