Belediye Başkanlarının düğünlerde altın hediye etmesi

'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
50.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
50.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
Sponsorlu İçerik
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri alınmaya başlandı
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri alınmaya başlandı
Okul'da pusu kurup öğretmeni bıçakladı
Okul'da pusu kurup öğretmeni bıçakladı
Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı
Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı
TCMB Başkanı: Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz
TCMB Başkanı: Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz
Adalet Bakanlığınca 124 yeni mahkeme kuruldu
Adalet Bakanlığınca 124 yeni mahkeme kuruldu
'Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız'
'Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız'
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Yeni müfredatla aynı sınıftaki öğrencilere 'farklılaştırılmış eğitim' geliyor
Yeni müfredatla aynı sınıftaki öğrencilere 'farklılaştırılmış eğitim' geliyor
KDV istismarını önleyecek düzenleme haksız rekabetin önüne geçecek
KDV istismarını önleyecek düzenleme haksız rekabetin önüne geçecek
'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'
'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi
Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Belediye Başkanlarının düğünlerde altın hediye etmesi

Belediye başkanlarının düğünlerde altın hediye etmesi konusunda iki farklı bakış vardır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 00:10, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 08:51
Yazdır
Belediye Başkanlarının düğünlerde altın hediye etmesi

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 7'nci maddesine istinaden çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "hediye alma ve menfaat sağlama yasağı" ilkesini düzenleyen 15'inci maddesinin dördüncü fıkrasında, "kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler; görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler."

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun bir kararına göre (T: 11/06/2009, D.N: 2008/59, K.N: 2009/23, R.G: 26.06.2009-27270); belediye başkanı tarafından düğün, sünnet vb. törenlerde takılan altın ve kıymetli maden türünden hediyelerin bedelinin belediye bütçesinden karşılanamayacağını belirtmiştir.

Yönetmelik ve Kurul Kararı dikkate alındığında, belediye başkanları düğünlerde belediye bütçesinden hediye olarak altın vermesi mümkün değildir.

Ancak, Sayıştay Temyiz Kurulu'nun bir kararında (Tutanak Tarihi: 04.03.2014, Tutanak No: 38519); belediye başkanının belediyeyi temsilen katılmış olduğu nişan, nikah ve düğün törenlerinde altın hediye etmesi, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama Yönergesinin (Bu Yönerge, İçişleri Bakanlığı'nın 25.4.1984 gün ve 27302 sayılı onayı ile yürürlüğe konulmuştur.) 10'uncu maddesinde (Diğer Tören Giderleri: Madde 10: Yukarıda maddelerde belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması belde için de gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) harcama yapılabilir) düzenlenen mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için gerekli sayılan etkinlikler kapsamında bulunduğundan yapılan harcamada mevzuata aykırılık görülmemiştir denilerek tazmin hükmü kaldırılmıştır.

Sonuç olarak, 5176 sayılı Kanun, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kararı dikkate alındığında belediye başkanlarının düğünlerde altın hediye etmesini mevzuata uygun görmezken, bahse konu Sayıştay Kararında atıf yapılan Yönergede belirtilen etkinliklerde harcama yapılabilir diyerek mevzuata uygun olduğuna hükmedilmiştir. Bu ikili durumda, her belediye başkanının kamu kaynaklarını kendi kaynağı gibi görüp ona göre hareket etmesi, kamu kaynağının bir emanet olduğunu bilerek davranması ve hesabını veremeyecek şekilde harcama yapmaması gerekir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber