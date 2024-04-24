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İYİ Parti'de kongre tarihi ve yeri belli oldu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nı, 27 Nisan Cumartesi günü ATO Congresium'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 19:40, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 20:33
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İYİ Parti'de kongre tarihi ve yeri belli oldu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayını, 27 Nisan Cumartesi günü ATO Congresium'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Olgun, sosyal paylaşım sitesi Twittir hesabından yaptığı paylaşımda, "Organizasyon komitesi ve Genel Başkan adayları, Koray Aydın'ı temsilen Yetkin Öztürk, D.Musavat Dervişoğlu'nu temsilen Buğra Kavuncu, M. Tolga Akalın'ı temsilen Rıdvan Uz beylerin katılımlarıyla yapılan toplantıda, Aday temsilcilerince hiçbir şerh ve itiraz beyanında bulunulmaksızın varılan komite kararı üzerindeki ortak görüş doğrultusunda, Salonun fiziki şartları ve kapasitesi de dikkate alınarak; Kurultay delegeleri, İl, İlçe ve Belediye Başkanlarımız ile önceki dönem milletvekillerimiz dışında katılımcı davet edilmemesi kararlaştırılmıştır. Partimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerken İYİ Parti ailesi olarak Kurultayımıza gölge düşürecek herhangi bir çarpıtma ve provokasyona izin verilmemesini rica ederim" ifadelerine yer verdi.

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